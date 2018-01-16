«Брексит»: дверь пока открыта

Дверь пока открыта: Евросоюз готов поддержать Великобританию, если в Лондоне передумают выходить из состава Единой Европы. Об этом завил председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, в Брюсселе хотели бы от Лондона больше ясности по поводу планов на будущее:

«Если британское правительство продолжит настаивать на своём решении относительно выхода из ЕС, „брексит“ станет реальностью — со всеми вытекающими негативными последствиями. Это произойдёт в марте, если только наши британские друзья не изменят своего решения. Ведь Дэвид Дэвис сам говорил: „если демократия не может менять свои решения, она перестаёт быть демократией“. У нас, на европейском континенте, сердца по-прежнему открыты в отношении Великобритании, наше отношение к ней не изменилось».

В декабре обе стороны заявили, что с успехом завершили первый этап переговоров, обсудив наиболее острые вопросы «развода» — права граждан ЕС и финансовую компенсацию, а также утвердили двухлетний переходный период.

В Великобритании, согласно последним опросам, неоднозначно относятся к достигнутым результатам.

Так или иначе, до марта следующего года необходимо завершить второй этап — обсуждение будущего формата отношений между Великобританией и ЕС.