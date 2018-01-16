Серебренников останется дома

До 19 апреля продлен срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве по делу "Седьмой студии" . До этой же даты срок содержания под стражей продлили экс-главе "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, а также домашний арест гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и бывшему бугалтеру организации Нине Масляевой.

Накануне стало известно, что расследование уголовного дела "Седьмой студии" завершено. По данным источника, статья, по которой проходит Серебренников, в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения. При этом заявленный ущерб вырос вдвое — с 68 до 133 миллионов рублей.

Режиссеру грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей или более. Свою вину он отрицает.

Защита просила освободить Серебренникова под залог. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным.

После оглашения решения суда защита фигурантов заявила, что будет его обжаловать.