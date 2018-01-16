Папа римский прибыл в Сантьяго

Президент Чили Мишель Бачелет встретила папу римского Франциска у трапа самолёта в аэропорту Сантьяго в понедельник вечером.

Со вторника понтифик официально начинает своё латиноамериканское турне. Утром он выступит с большой речью в правительственном дворце Мончеда. Ожидается, что месса, которую понтифик возглавит в тот же день в Сантьяго, соберёт около полумиллиона человек.

На улицах чилийской столицы папу с ликованием встречали тысячи людей. Но несмотря на тёплый приём, его визит проходи в непростой обстановке. Удастся ли папе укрепить авторитет римско-католической церкви, пошатнувшийся после серии скандалов вокруг священников-педофилов?Данные последних опросов свидетельствуют о том, что число чилийцев, считающих себя верующими католиками, значительно сократилось.

В программе визита - и встреча с местными индейцами племени мапучи, протесты которых против захвата их земель государственными и частными компаниями всё еще продолжаются.

В Чили папа проведёт три дня. Посетив города Темуко и Икике, он затем отправится в Перу.