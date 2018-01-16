Макрон: Кале не потайная дверь в Великобританию!

Не забывать о человеческом долге перед мигрантами, но при этом гарантировать республиканский порядок - такую задачу поставил перед силами правопорядка и правозащитными ассоциациями президент Франции. Во вторник Эммануэль Макрон посетил пограничный департамент Па-де-Кале, где представил свой взгляд на миграционную политику республики.

В Кале, выступая в казарме жандармерии, Макрон обратился к жителям города, которые изнемогают от постоянного присутствия нелегальных мигрантов: "Кале не должен быть потайной дверью в Великобританию, - заявил он в частности. - Но даже если так будет продолжаться какое-то время, мы сделаем все возможное, чтобы воспрепятствовать прокладыванию здесь путей нелегальной иммиграции, мы не позволим снова появиться здесь "джунглям" или какой-либо другой форме незаконной деятельности на нашей территории!"

Макрон призвал полицейских быть "безупречными" при несении службы, а неправительственные ассоциации не распространять слухи и необоснованные обвинения в отношении властей. Он также призвал сотрудников жандармерии и полиции не допускать незаконной конфискации у мигрантов их вещей.

По информации президента Франции, в прошлом году силы правопорядка пресекли "115 тысяч попыток нелегального проникновения мигрантов на охраняемые объекты в Кале и соседних населенных пунктах", что в среднем представляет 315 инцидентов в день. Макрон напомнил, что в 2017-м в Кале удалось нейтрализовать 24 канала нелегальной переправки мигрантов.