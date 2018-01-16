Арктический холод в Сибири и теплая зима в Москве

Арктический холод пришел в несколько регионов россии. Так, в Магаданской области температура воздуха опустилась до почти -55 градусов по Цельсию. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни потепления не ожидается. А в Красноярском крае самыми холодными днями на этой неделе станут пятницу и суббота: здесь столбик термометра может опуститься до -40 градусов.

В Якутии из-за мороза все службы МЧС приведены в готовность на случай чрезвычайных происшествий.

Une publication partagée par Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav) le 13 Janv. 2018 à 5 :09 PST

Вот что говорят жители Якутска:

"Нужно просто тепло одеваться, закаляться. Ватники, шерстяные носки — и всё!"

"Мне нравится моя Якутия! То, что мороз — так мороз, а летом жара — так жара. Я всегда хожу пешком, веду здоровый образ жизни".

Фотографии Анастасии Груздевой за последние дни облетели весь мир. Девушка на своей странице в "инстаграме" рассказвает о жизни в Якутске и пишет, что ресницы после инея не отваливаются.

На "полюсе холода" в поселке Оймякон температура опускалась до -62 градусов. Учебный процесс ограничен в более чем 100 школах в 13 районах Якутии. По данным агентства "РИА-Новости" в некоторых школах занятия отменены, а в некоторых учатся только старшеклассники.

Между тем уже почти 40 тысяч жителей Сибири и Дальнего Востока подписали петицию с просьбой отменить занятия по субботам в средних школах в регионах, относящихся к Крайнему Северу.

А в столице России зима стала одной из самых теплых за последние дестиялетие, при этом за весь декабрь москвичи видели солнце в общей сложности всего семь минут. Количество осадков, выпавших в Москве с 1 декабря более чем на треть превысило норму. Но высота снежного покрова сейчас составляет пять сантиметров, в то время как нормальные значения превышают этот уровень более чем в пять раз.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в столицу придет оттепель и воздух днем может прогреться до 0 градусов.