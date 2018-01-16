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Бельгия

Взрыв газа в Антверпене

Два человека погибли в трёхэтажном доме, полностью разрушенном взрывом газа

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Взрыв газа в Антверпене

Взрыв газа в Антверпене
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AP/Sigrid Vermeulen
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По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва газа в трёхэтажном доме в бельгийском Антверпене. Здание полностью разрушено, два соседних дома серьёзно повреждены.

Пострадали 14 человек; семерых спасатели извлекли из-под завалов. Работы на месте трагедии не прекращались несколько часов.

Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.

Трагедия произошла в ночь на вторник в квартале неподалёку от университета Антверпена, полиция пока не снимает оцепление.

Прокуратура начала расследование причин взрыва. Как заявили в полиции, версию теракта не рассматривают.

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