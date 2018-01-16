Взрыв газа в Антверпене

По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва газа в трёхэтажном доме в бельгийском Антверпене. Здание полностью разрушено, два соседних дома серьёзно повреждены.
Пострадали 14 человек; семерых спасатели извлекли из-под завалов. Работы на месте трагедии не прекращались несколько часов.
Состояние пяти пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.
Трагедия произошла в ночь на вторник в квартале неподалёку от университета Антверпена, полиция пока не снимает оцепление.
Прокуратура начала расследование причин взрыва. Как заявили в полиции, версию теракта не рассматривают.