Air Berlin: аукцион предметов из самолетов

Кресла из салонов, кашемировые одеяла из бизнес-класса, детские наборы для рисования и тонна шоколодных конфет в форме сердца, которые пассажиры получали при выходе из самолета.

Разорившаяся немецкая авиакомпания Air Berlin продает более 1000 предметов из пассажирских лайнеров на онлайн-аукцион, который продлится до 1 февраля.

Глава аукционного дома Wilhelm Dechow в Гамбурге Ян Брёкер говорит: "После объявления о проведениии распродажи в первый же день на торги зарегистрировались 37 тысяч человек. Это очень много, так не бывает с банкротством промышленных предприятий".

Второй по величине авиаконцерн германии Air Berlin объявил о банкротстве осенью прошлого года. Собранные на аукционе средства пойдут на оплату долгов. Разорившегомя авиперевозчика купили компании Lufthansa и Easyjet.