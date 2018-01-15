Вулкан Майон вот-вот проснется

Власти Филиппин распорядились эвакуировать 12 тысяч человек, проживающих в радиусе семи километров от вулкана Майон на юго-востоке острова Лусон: вулканологи ожидают извержения с минуты на минуту.

За прошедшие сутки грохот, обычно предшествующий извержению, участился. С вечера субботы были отмечены первые выбросы пепла и лавы. Специалисты ждут, что за этим последуют выборосы токсичных вулканических газов. Уровень угрозы поднят до третьего (критического) из пяти возможных.

Вулкан Майон расположен на самом крупном в республике острове Лусон и известен своей практически идеальной конусообразной формой. За последние 400 лет вулкан извергался 51 раз. К самым катастрофическим последствиям привело извержение 1814 года. Тогда погибло около 1200 человек, а один город оказался погребенным под лавой.

Ростуризм призвал российских туристов, находящихся на Филиппинах, учитывать сложную обстановку в стране в связи с извержением вулкана Майон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму следит за ситуацией и находится на связи с ДСКЦ МИД России. Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на Филиппинах, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей", - сообщается на сайте.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, на Филиппинах уже началось извержение вулкана Майон. Проводится эвакуация из населенных пунктов в радиусе 6 км. Информация о пострадавших россиянах в Ситуационно-кризисный центр МИД России не поступала, уточнилив Ростуризме.