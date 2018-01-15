Турция готова вторгнуться в Сирию

Президент Эрдоган заявил, что Турция не потерпит и готова уничтожить "силы безопасности границы", создаваемые американцами на территории Сирии. Накануне Пентагон объявил об обучении и вооружении нового формирования численностью 30 тыс человек на территориях подконтрольных курдским отрядам самообороны, связанным с Рабочей партией Курдистана.

Реджеп Тайип Эрдоган: "Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Не становитесь между нами и стадом убийц. Иначе мы не будем отвечать за случайные инциденты".

Дамаск называет посягательством на суверенитет и целостность Сирии заявление США о создании "сил безопасности" на территории страны. В то же время он обвиняет в агрессии и Турцию, которая развернула свои войска в северных районах Сирии.

Со своим комментарием выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: "Это очень серьезный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии".

Турецкая армия на протяжении последних дней ведёт обстрел курдских формирований на севере Сирии в районе Африна и заявляет о готовности пересечь границу.