Трамп: "Нет, я не расист!"

Президент США Дональд Трамп отрицает обвинения в расизме, появившиеся в СМИ наряду с сообщениями о его якобы нелицеприятных высказываниях о странах третьего мира.

"Нет, нет, я не расист! Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо брали интервью", – сказал Трамп в воскресенье во Флориде, отвечая на вопрос журналиста.

По данным американских СМИ, обсуждая в Белом доме во вторник с конгрессменами проблемы миграции, президент назвал Гаити и страны Африки "грязными дырами". Это вызвало негодование африканских стран и протесты в США, а в ООН назвали слова главы Белого дома "расисткими и подстрекающими к ксенофобии".

Сам Трамп заявил, что не произносил их. Но сенатор-демократ Дик Дурбин настаивает на том, что именно так ответил ему президент, когда говорил об иммигрантах с Гаити.

В сентябре 2017 года Трамп отменил программу "Мечтатели" по защите от депортации детей-иммигрантов.