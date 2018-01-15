Лавров: «США взяли курс на раздел Сирии»

Сирийские повстанцы — группировки, связанные со «Свободной сирийской армией» — объявили о контрнаступлении на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Этот крупный регион у границы с Турцией остаётся в значительной мере под контролем противников Башара Асада.

На фоне обострения ситуации в приграничном регионе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о возможном продолжении операции «Щит Евфрата»: в Турции не скрывают опасений относительно планов США обучать курдские формирования.

В то же время в Москве ожидают от Анкары развертывания масштабной системы наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в Идлибе:

— Мы очень рассчитываем, что наши турецкие коллеги как можно скорее завершат развёртывание остающихся контрольно-наблюдательных пунктов вокруг зоны деэскалации в Идлибе. Надеюсь, это поможет стабилизировать ситуацию в Идлибе и не допустить дополнительных срывов.

Глава российского МИДа также выразил опасения по поводу того, что северо-запад Сирии может оказаться под контролем группировок, обученных и вооружённых Соединёнными Штатами. По словам Сергея Лаврова, это может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне «взят курс на раздел Сирии».