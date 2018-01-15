США уступают ближневосточное посредничество ЕС

После того, как Палестинская администрация отказалась признавать США посредником между ней и Израилем, в таком качестве может выступить Евросоюз. Он располагает себя равноудалённо к сторонам ближневосточного конфликта. Приняв в декабре израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини тут же пригласила в Брюссель лидера палестинцев Махмуда Аббаса.

«Нынешние обстоятельства открывают очень интересное окно возможностей для европейцев в проведении и облегчении переговоров, – сказал работающий в Женеве политолог Хасни Абиди. – Соединенные Штаты сегодня больше не могут играть эту роль. “

В ответ на признание Америкой Иерусалима столицей Израиля Аббас призвал Евросоюз признать Палестинское государство, но ЕС ставит это конечной целью процесса урегулирования.

“Европа не хочет сжигать мосты, сразу же признав государство Палестина, – продложал Абиди. – Это был бы мужественный, но контрпродуктивный шаг, поскольку он помешал бы Европе выступать объективным и нейтральным посредником, способным играть важную роль в поддержании динамического баланса”.

Позицию Евросоюза выводит из равновесия и его категорическое несогласие со строительством еврейских поселений на том, что он считает оккупированными арабскими территориями.