Пермь: драка или нападение?

В настоящее время основными версиями являются драка между двумя 16-летними подростками, которых пытались разнять, и спланированное нападение этих же подростков с ножами на учеников 4-го класса и их учительницу.

В пользу последней говорят показания очевидцев и пострадавших, которые утверждают, что двое подростков, одетые в черное, ворвались на урок к ученикам младшей школы и стали наносить им беспорядочные удары ножами, в том числе и их педогогу.

Всего на данный момент официально известно о 15 пострадавших, из них 12 госпитализированы. Учительница и двое задержанных 16-летних участников инцидента — в больницах, они в тяжелом состоянии. Девять четвероклассников получили «поверхностные травмы». Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

"Сегодня, около 10 часов в школе №127 в городе Перми случилась драка с применением холодного оружия между двумя подростками 17-ти и 16-ти лет, которые имеют отношение к этой школе", - заявил представитель СУ СКР по Пермскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

«Сейчас на месте происшествия работают следователи-криминалисты, следователи и сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства этого преступления будут установлены в ходе расследования, в том числе мотивы, тяжесть вреда здоровью и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию»

Министр образования и науки Ольга Васильева по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева вылетит в Пермь, чтобы на месте разобраться в причинах трагедии.