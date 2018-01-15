Якутия: аномальные морозы

Именно здесь расположен полюс холода северного полушария. Причём, самая низкая температура за всю историю наблюдений была зафиксирована в районе посёлка Оймякон в 1933 году: -67,8°С. В минувшие выходные судя по сообщениям из социальных сетей в некоторых районах Якутии столбик термометра опустился до минус 65-ти градусов. Зачастую, термометры не рассчитаны на столь низкие температуры. Хотя официальные наблюдения метеорологических служб отметили в ночь с субботы на воскресенье мороз около -50°С.

Несмотря на морозы, местные жители иной раз не боятся и окунуться в незамерзающие ручьи. Случается, что местные "моржи" приглашают принять участие в "ледяном крещении" и туристов.

В русскоязычных соцсетях пользователи вспоминают недавние заявления мэра Нью-Йорка, в дни, когда американский мегаполис столкнулся с холодами до -5°С. В подобных ситуациях паническое настроение охватывает и жителей Западной Европы, которые не привыкли к холодам и снегу. Справедливости ради следует отметить, что население тех районов Европы, где сильные снегопады и морозы - дело обычное (таких как Альпы и Пиренеи), крайне редко жалуется на суровую погоду. Чего не скажешь о тех, кто забрёл в горные районы не по своей воле.