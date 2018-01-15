Британия-РФ: перехват в небе

Как сообщили СМИ, пара британских многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon были по тревоге подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

По данным журналистов, Королевские военно-воздушные силы перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ. После чего в воздух были подняты истребители и самолет-заправщик. Кроме того, британцев поддержали бельгийские истребители F-16 и французский летающий танкер С-135FR.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 в понедельник, 15 января, выполнили многочасовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщило Министерство обороны России. Министерство подтвердило, что на отдельных этапах полета российские бомбардировщики сопровождали истребители стран НАТО - Бельгии и Великобритании.

21 сентября 2017 года самолеты британских королевских ВВС «Тайфун» были подняты по тревоге на перехват самолетов ВКС России над Северным морем. По словам военных, истребители взлетели с авиабазы Лоссимут (Шотландия) после того, как радары засекли цели в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании. Однако российские летчики изменили курс и перехват не состоялся.