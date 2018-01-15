Нападение на школу в Перми

12 человек были госпитализированы в результате нападения на одну из пермских школ. Среди пострадавших один старшеклассник, остальные - ученики 2006-2007 годов рождения.

Тяжёлые ранения получила и учительница начальных классов, она пыталась защитить детей.

Выдвигается версия, как именно подростки попали в школу: один из них в ней учился, у другого, уже бывшего ученика, имелся старый пропуск.

Как говорят очевидцы, нападавшие орудовали ножами на поражение, пытаясь убить с первого удара. Есть информация, что один из пострадавших детей - 10-летний мальчик - находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У него глубокое ножевое ранение шеи.

Решение об избрании меры пресечения задержанным за поножовщину будет принято к вечеру, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Как стало известно ранее , оба подростка также находятся в больнице с ножевыми ранениями.

В Перми во всех городских учебных заведениях будут усилены меры безопасности.