Сеул и Пхеньян начали переговоры

КНДР и Южная Корея начинают новый этап переговоров, который касается участия Северной Кореи в зимней Олимпиаде в Пхёньчхане. Диалог проходит попеременно на территории обоих государств.

До начала межкорейского диалога официальный Сеул проинформировал, что предварительных условий Пхеньян не выдвигал, это сообщение появилось после того, как некоторые СМИ заявили, что КНДР потребовала возвращения в страну ее 12 граждан, попросивших некоторое время назад политическое убежище.

Пак Тай-хюн, официальный представитель Министерства объединения Южной Кореи:

"Две стороны пришли к соглашению, что проблема разделенных семей будет обсуждаться уже после того, как внутрикорейские отношения улучшатся. Как вы знаете, оба корейских государства договорились о том, что темы дальнейшего диалога могут быть самые разные, включая и ту, о которой было упомянуто. Все они - часть более широкой дискуссии об отношениях Севера и Юга".

Официальный межкорейский диалог был прерван более двух лет назад в связи с ростом напряженности, поскольку КНДР ускорила развитие своей ракетной программы.