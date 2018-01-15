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Греция

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Землетрясение магнитудой 4.8 в Греции

Эпицентр располагался неподалеку от Афин, и подземные толчки чувствовались в греческой столице

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Землетрясение магнитудой 4.8 в Греции

Землетрясение магнитудой 4.8 в Греции
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