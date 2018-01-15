Умерла вокалистка Cranberries Долорес О'Риордан

В Лондоне скоропостижно скончалась Долорес О’Риордан, солистка группы Cranberries. Певица ненадолго приехала в британскую столицу для работы в студии. Агентство, которое представляет Долорес О’Риордан, из её родной Ирландии выступило с заявлением о том, что никаких деталей смерти на настоящий момент нет, а близкие певицы просят всех уважать её право на личную жизнь.

Долорес О’Риордан было 46 лет, у неё осталось трое детей в возрасте от 12 до 20 лет. Самым известным синглом Cranberries стала песня-протест "Зомби", написанная в 1994 году в ответ на очередной теракт Ирландской республиканской армии. В исполнении Долорес О’Риордан композиция стала хитом во многих странах мира.