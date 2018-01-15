Теракт в Багдаде

По меньшей мере 26 человек погибли, десятки были ранены в результате двух взрывов, прогремевших ранним утром в понедельник в центральной части Багдада. По предварительным данным, теракты произошли на столичной площади Эт-Тайаран, это место сбора сезонных работников, которые нанимаются трудиться на строительстве или в торговле.

Есть сообщения о том, что взрывы были осуществлены террористами-смертниками. Пока ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Это второй за 48 часов крупный теракт: 13 января в Багдаде был подорван кортеж одного из муниципальных начальников, тогда погибли 7 человек.