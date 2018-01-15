Премьер-министр Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе в понедельник подал в отставку после того, как исполнительный комитет Социал-демократической партии выразил ему недоверие. Исполком собрался, чтобы обсудить конфликт между премьер-министром и лидером партии Ливиу Драгней.

После победы Социал-демократов на парламентских выборах декабря 2016 г. сам Драгня не смог занять пост главы правительства из-за судимости, но остался самым влиятельным человеком в партии. Тудосе выступал против его вмешательства в дела правительства.