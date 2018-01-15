Рахой предупредил Пучдемона

Власти Испании оставят в силе ограничение самоуправления Каталонии, если новый глава региона попытается управлять им из другой страны. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Он говорил об экс-главе Каталонии Карлесе Пучдемоне, который после победы на декабрьских выборах в автономном сообществе сторонников независимости может вновь стать председателем регионального правительства.

"В случае, если Пучдемон из Брюсселя соберется принимать участие в консультациях о выдвижении кандидатуры премьера, то правительство Испании такое безумное решение обжалует в суде".

Испанская прокуратура обвиняет бывшего главу Каталонии в бунте, мятеже и растрате. Суд пиренейского королевства выдал ордер на арест Пучдемона на случай, если он вернется в страну.

Новоизбранный парламент Каталонии соберется на первое заседание 17 января.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения Рахой отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства и распустил парламент Каталонии, назначив выборы в автономном сообществе на конец года.

По итогам волеизъявления, политические силы, выступающие за независимость региона, получили большинство в местном парламенте.

Карлес Пучдемон, в свою очередь, призвал председателя правительства Испании Мариано Рахоя уважать решение регионального парламента восстановить правительство автономии, члены которого были отстранены от должностей. По словам Пучдемона, Народная партия премьера Рахоя получила на выборах в регионе 21 декабря прошлого года лишь 4 кресла в 135-местном парламенте, но несмотря на это "Рахой продолжает править в Каталонии из Мадрида".