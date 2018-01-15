"Японский Шиндлер" в Литве

Во время своего визита в Литву, премьер-министр Японии Синдзо Абэ почтил память японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего от нацистов тысячи евреев.

В начале Второй мировой войны Сугихара работал вице-консулом японской дипломатической миссии в Каунасе, который тогда был столицей Литвы. Вопреки указаниям из Токио он, рискуя не только карьерой, но и жизнью в июле-августе 1940 года выдал более двух тысяч японских транзитных виз еврейским беженцам из Польши, Германии и Литвы. Их называли "визы на жизнь".

Абэ побывал в доме, в котором работало консульство Японии, осмотрел развернутую в нем экспозицию, посвященную Сугихаре. Выданные японским дипломатом визы имели семейный характер, благодаря чему от преследования нацистов смогли спастись от 6 до 10 тыс. человек. В Израиле Сугихаре присвоено почетное звание Праведника мира.

С нашей страной Сугихару также связывает довольно крепкая связь. Будущий дипломат учился в русско-японском колледже в Харбине. Там же Тиунэ знакомится с православием, где принимает крещение.

Получив запрет от японских властей на выдачу "виз на жизнь", Сугихара отказался ему следовать, объяснив это так: "Если я повернусь спиной к тем, кто нуждается в моей помощи, я предам свои убеждения, как христианин".

Тиунэ Сугихара входит в десятку самых известных японцев в мире и почитается как местночтимый святой в Японской Православной Церкви, в лике праведных.