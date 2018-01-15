Китайские инвесторы хотят купить C&A

Семья Бреннинкмайер, владеющая международной сетью компаний по производству одежды и аксессуаров C&A, планирует продать бизнес инвесторам из Китая. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По оценкам экспертов, рыночная стоимость одного из крупнейших ритейлеров Европы, основанного в 1841 году, сегодня составляет около 20 миллиардов евро. Сеть объединяет сотни магазинов по всему миру, в которых работают более 35 тысяч человек.

В одной только Германии у C&A 467 магазинов. Тем не менее сеть закрыла все свои магазины на рынках Великобритании (113 отделений C&A закрылись в начале 2000-х годов) и Турции, где сеть избавилась от 24 магазинов в 2016 году. На единственном азиатском рынке, в Китае, у C&A работают 84 магазина. Возможная сделка с китайскими инвесторами, в частности, направлена на развитие бизнеса в самой густонаселённой стране мира.

В управляющей компании Cofra Holding отказались комментировать новость о предстоящей продаже, но ответили в рамках стратегии преобразования C&A рассматривает возможности роста.