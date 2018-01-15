Интернет-портал leboncoin, французский аналог издания "Из рук в руки", извинился за размещённое на нём предложение о продаже нашивок времён нацистской оккупации Франции. Все проживавшие в оккупированной стране евреи обязаны были носить на левой стороне груди жёлтую звезду Давида.

Портал leboncoin попал в центр скандала после того, как один из пользователей выставил нашивку в виде шестиконечной звезды на продажу за 60 евро. Ещё один вариант звезды, поменьше размером, которую были обязаны носить дети, также предлагался к покупке за ту же сумму.

Случаем заинтересовались представители Национального бюро мониторинга случаем проявления анти-семитизма (Bureau National de Vigilance Contre l'Antisémitsme), заявившие 14 января, что они готовы подать в суд на интернет-портал. Генеральный секретарь организации назвал саму идею публикации такой рекламы «безумной». Сотрудники бюро сообщили о случившемся в прессу и проинформировали органы правопорядка.

Согласно закону, принятому в 1990 году, во Франции запрещены любые проявление расизма, анти-семитизма и ксенофобии. Этот же закон запрещает отрицание общепризнанных преступлений против человечности, в частности, Холокоста.

Во Франции сайт leboncoin чрезвычайно популярен: по данным компании, каждый день на нём публикуется около 800 000 объявлений о купле и продаже.