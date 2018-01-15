Стартуют переговоры о названии БЮРМ

Снять противоречия между Грецией и Македонией о названии бывшей югославской республики, чтобы дать ей возможность вступить в НАТО и ЕС, - такова цель переговоров, которые открываются в среду в Нью-Йорке. Спецпосланник генсекретаря ООН Мэтью Нимиц оценивает их шансы положительно, учитывая крайнюю заинтересованность в прорыве нового правительства социал-демократов во главе с Зораном Заевым.

"На этих переговорах мы хотели бы добиться двух целей: чтобы национальное самосознание македонцев не пострадало и чтобы было одобрено утраивающее все стороны разграничение между государством Македония и одноименной исторической областью Греции", - говорит глава МИДа Никола Димитров.

Спор между Македонией и Грецией из-за названия государства, возникшего после выхода из состава Югославии в 1991 году, длится без малого 30 лет. Крупнейшая оппозиционная партия страны (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства) поддерживает инициативу, но выступает за одобрение принятого на переговорах названия на референдуме.

"Каким бы ни было принятое решение, - говорит зампредседателя партии Александар Николовский, - оно не должно затрагивать национальное самосознание нашего народа, название нашего языка и культуры".

Афины все эти годы настаивают на том, что Македония не может монополизировать название исторической области, которая сегодня разделена между Грецией (52,4%), Республикой Македония (35,8%) и Болгарией (9,6%).

Россия и США признали Республику Македония под ее конституционным наименованием, но обязались принять любое решение, к которому придут страны. Новое правительство страны смотрит на происходящее прагматически:

"Не думаю, что нам следует испытывать безмерную гордость за то, что имело место две тысячи лет назад, - говорит Никола Димитров. - Нам следует сделать все для того, чтобы будущее нашей страны стало процветающим".

Афины добиваются изменения названия соседней страны за счет внесения в него пояснительного географического элемента, который позволил бы не только не путать ее с северной греческой областью Македония - родиной великого полководца Александра Македонского, говорившего на древнем диалекте греческого языка, но и внести ясность в тот факт, что славянские "македонцы" не могут быть потомками древнегреческих македонцев.

"Желание страны стать членом НАТО и Евросоюза сделает ее руководство более сговорчивым, как считают наблюдатели. Тем не менее от излишнего оптимизма следует поостеречься, помня, что согласия не удаётся достичь уже почти 30 лет", - передает из Скопья наш специальный корреспондент Борян Йовановский.