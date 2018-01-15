МИД РФ предлагает "успокоиться"

Россия готова поддержать прямые контакты США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом глава глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

"Для начала мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организация крупномасштабных маневров, которые США с Республикой Корея, апотом и с Японией проводили и проводят в этом регионе", — сказал Лавров.

Он заявил, что Москва не поддержит предлагаемые Вашингтоном изменения в соглашение по иранской ядерной программе. "То, что пытаются сделать Соединенные Штаты — это по сути дела изменить текст договоренности, включив в нее вещи которые будут абсолютно неприемлимыми для Ирана, и мы не будем их поддерживать. И если Соедниенные Штаты действительно хлопнут дверью, я даже не хочу думать о последствиях, потому что Иран в этой ситуации не будет считать себя связанным теми условиями, которые записаны в СВПД", — отметил министр