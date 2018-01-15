Обвал пола на бирже

Несколько десятков человек пострадали в Джакарте: в здании фондовой биржи провалился пол второго этажа. Это случилось во время перерыва в работе, в противном случае пострадавших могло бы быть ещё больше.

Очевидцы рассказывали, что межэтажные перекрытия обваливались целыми плитами, был перебит водопровод. Вестибюль завален обломками.

На бирже была объявлена эвакуация, квартал оцеплен полицией, внутри работают спасатели. Причина произошедшего пока неизвестна; следователи утверждают, что взрывов в здании не было.