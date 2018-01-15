Греки митингуют и бастуют против новых реформ

Греческие профсоюзы вывели на улицы Афин тысячи человек, чтобы выразить протест против нового законопроекта, который правительство по требованию тройки кредиторов внесло на рассмотрение парламента. Среди прочих мер он предусматривает изменение правил объявления забастовки.

Янис Ягинис, Евроньюс: "Участники демонстрации смогли дойти до могилы неизвестного солдата. И некоторые из них вступили в жёсткое пререкание с полицией".

Новые правила затруднят проведение забастовок, так как для начала стачки потребуется согласие более половины членов низовых организаций, вместо трети, по действующему закону. Чтобы подсластить пилюлю, правительство обещает выделить больше денег на пособия семьям, имеющим детей. Дополнительные средства к существованию получат около 300 тысяч греческих домохозяйств.

Манолис Хризогелос, многодетный отец: "У меня семеро детей. Таких людей как я уже скоро не останется, потому что им приходится жить в нищете. Наша страна теперь совершенно не поощряет рождение детей".

В понедельник забастовку объявили работники общественного транспорта. В Афинах не работает метро и не ходят автобусы. Чтобы добраться до работы, афиняне были вынуждены пользоваться собственными автомобилями или услугами такси. В результате город встал в многокилометровых пробках.