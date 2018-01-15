Битва у греческого парламента

Бурные столновения с полицией происходили у здания греческого парламента на площади Синтагма в центре Афин, пока депутаты голосовали за непопулярный законопроект. Протестующие бросали в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной сместью - полиция в ответ применяла шумовые гранаты и слезоточивый газ. Группа молодых людей в балаклавах - предположительно левых радикалов и анархистов - пыталась проникнуть в здание, но не смогла пробиться через заслон.

"Сначала демонстрации проходили мирно. Но затем поток "коктейлей Молотова", камней и слезоточивого газа превратили площадь Синтагмы в поле боя", - передаёт из Афин корреспондент "Евроньюс" Апостолос Стайкос.

Собравшиеся у здания парламента негодуют: левое правительство Ципраса провело в парламенте пакет законов, ужесточающих меры экономии, вводящих сокращение пенсий и социальных пособий, ограничивающих право на забастовки. Обещания премьера добиться от кредиторов смягчения налогового бремени здесь никого не убеждают. В первых рядах протестующих - молодёжь.

"Если для правительства программа жёсткой экономии - единственное решение, то для нас единственное решение - это продолжить борьбу, продолжить акции протеста во имя лучшего будущего, - говорит этот студент. - Такой вызов стоит сегодня перед нашим поколением. Ситуация невыносима. 500 тысяч молодых образованных греков уже покинули страну в поисках работы !"

Правительство между тем надеется, что эти меры. которые приходится принимать в обмен на кредиты, окажутся последними.