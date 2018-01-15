Новые реформы в обмен на транш кредита

Парламент Греции проголосовал за законопроект о реформах, которых добивалась тройка международных кредиторов в обмен на предоставление новых кредитов. В тексте нового закона 400 статей, которые затрагивают систему налогообложения, энергетику и трудовое законодательство.
Премьер-министр Алексис Ципрас пообещал депутатам добиваться от кредиторов облегчения долгового бремени:
"Мы хотим, чтобы после следующего заседания Еврогруппы, мы получили конкретный план мер по списанию долга Греции".
С критикой политики, которое левое правительство проводит по рекомендации тройки, выступила правая оппозиция, используя те же аргументы, которая левая оппозиция когда-то использовала против правых кабинетов.
Кириакос Мицотакис, лидер партии "Новая демократия": "Правда состоит в том, что вы разрушаете будущее страны, как минимум следующие пять лет, сокращая пенсии, повышая налоги и вводя высокий профицит бюджета".
"Греческое правительство прошло еще одно испытание без потерь. Греция теперь ожидает получить новый транш кредита в размере 6 млрд 700 млн евро. Премьер Алексис Ципрас рассчитывает завершить выполнение согласованной с кредиторами программы".