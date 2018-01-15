Открылась 28-я выставка часового мастерства

В Женеве открылся 28-й Международный салон высокого часового мастерства (SIHH). Выставка проходит в комплексе Palexpo с 15 по 19 января.

В этом году представлены 35 участников: 18 брендов выставлены в основном зале, 17 – в специальном пространстве для независимых часовщиков. Дом Hermes впервые участвует в SIHH в этом году.

Для широкой публики салон будет открыт в последний день выставки. Многие участники подготовили различные мероприятия для публики в этот день. Билеты можно купить на сайте часового салона.