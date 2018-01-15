"Молочный скандал" набирает обороты

Французские семьи, чьи дети оказались в больнице после употребления продукции марки Lactalis, планируют подать в суд на сети супермаркетов, которые, несмотря на официальный отзыв продукции, продолжали продавать ее.

Представитель пострадавших семей Квентин Гиймен также подтвердил, что к французскому молочному гиганту уже поданы сотни исков в связи со скандалом.

«Нужно время, чтобы узнать, где находится продукция, куда она была распространена, в какие страны. Также нам нужно время, чтобы предпринять необходимые меры. Потому что, если получится, что зараженная продукция оказалась в 83 странах, то об этом необходимо сообщить»

Ранее гендиректор Lactalis Эммануэль Бенье заявил, что зараженными оказались около 12 млн единиц продукции. Также он пообещал, что концерн возместит убытки семьям, которые пострадали от скандала.

«С момента, когда случаи заражения были зафиксированы на территории Франции, и ответственное за них юридическое лицо концерн Lactalis также имеет свою штаб-квартиру тут, пострадавшие из Греции, Испании и Китая могут подать иск в парижскую прокуратуру», - заявила адвокат пострадавших семей Жад Дусселан.

Молочный скандал начал набирать обороты в начале декабря, когда 35 младенцев во Франции заразились сальмонеллезом после употребления сухого молока, произведенного на одной из фабрик Lactalis на северо-западе Франции.