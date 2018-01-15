Тюремные надзиратели добились своего

Директор тюрьмы во французском городе Ванден-ле-Вьей (расположенного на севере департамента Па-де-Кале), где на прошлой неделе заключенный-исламист ранил трех надзирателей, подал в отставку. Таким образом, основное требование профсоюзов, которые в понедельник начали забастовку, выполнено. В Министерстве юстиции Франции отставку Ришара Бауэра приняли.

Поддержанная тремя основными профсоюзами тюремных надзирателей, забастовка затронула большинство французских тюрем. Их сотрудники требуют увеличить число смотрителей и усилить меры безопасности. Последние, по их мнению, явно недостаточны, учитывая инцидент на прошлой неделе в Ванден-ле-Вьей, когда близкий к "Аль-Каиде" исламист Кристиано Ганзарски, смог раздобыть холодное оружие (а именно: ножницы), хотя и содержался в карцере.

Суд признал его одним из главных организаторов теракта против синагоги на острове Джерба в Тунисе в апреле 2002 года. Тогда взрыв начиненного взрывчаткой грузовика-цистерны для перевозки газа привел к гибели 21 человека.

В тюрьме Венден-ле-Вьей отбывают наказание многие особо опасные осужденные за терроризм. Вопрос о безопасности тем более актуален, что в это пенитенциарное учреждение в ближайшее время, на период февральских судебных слушаний в Бельгии, должен быть переведен Салах Абдеслам - единственный выживший смертник ноябрьских терактов в Париже 2015 года.