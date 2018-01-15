ЕС против дезинформации

Еврокомиссия сформировала группу экспертов по борьбе с распространением в интернете дезинформации и фальшивых новостей. Пока от них не требуют называть конкретные страны, из которых распространяют свою продукцию пропагандистские каналы или фабрики троллей. Еврокомиссар по цифровой экономике ставит лишь задачу определить, размещение каких материалов недопустимо в фейсбуке или твиттере:

«Вопрос об ответственной роли платформ и социальных сетей уже находится в разработке, – сказала Мария Габриэль. – Сегодня я ожидаю от экспертов не предложений, а формулировки того, в чём заключается эта ответственность. Пусть скажут, какие инструменты имеются в нашем распоряжении. А затем мы будем ждать от них советов, рекомендаций на европейском уровне о том, что мы можем делать”.

Сторонники выхода из ЕС Великобритании ложно утверждали, что от этого якобы высвободятся деньги для системы здравоохранения. Но ведутся расследования того, кто скрыто раздувал там антиевропейские настроения – или же воздействовал на общественное мнение в США накануне президентских выборов фейковыми вбросами.

«Это проблема больших социальных медиа-сетей, – излагает свою версию немецкий журналист Лутц Кинкель. – Они заинтересованы в том, чтобы собирать информацию и подсчитывать количество кликов (переходов по ссылке) с целью собирать профиль пользователя. Они не заинтересованы в уменьшении диапазона трафика, который у них есть».

39 экспертов должны предоставить в Брюсселе свой доклад в конце апреля. Им предстоит, в частности, ответить на вопрос “что поставлено на карту?” Ответом можеть быть: “политическая власть и единство союзов”.