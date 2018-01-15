Полиция обвиняет детей в недетских играх

Полиция Копенгагена предъявила обвинения 1004 подросткам в распространении детской порнографии через социальные сети Facebook и Twitter. Всё началось с того, что молодые люди стали передавать друг другу с помощью мессенджера Facebook секс-видео двух 15-летних подростков.

По данным полиции видео разошлось по всей стране в течении осени прошлого года, его копии были обнаружены даже в Гренландии. Начальник полицейского управления провинции Северная Зеландия рассказал о том, что в МВД со всей серьёзностью относятся к распространению подобных материалов. Задача полиции - прекратить их использование в соцсетях.

Как ловили нарушителей

Компания Facebook сама сообщила полиции США о подозрительном видео обмене с кадрами детского порно. Американцы через "Европол" связались с датскими органами правопорядка, которые и заинтересовались видео-обменом. Многие пользователи пересылали друг другу файл с порно, но некоторые умудрились "расшарить" видео с сотнях перепостов в соцсетях.

В распространении видео файла участвовали подростки и молодые люди от 15 до 20 лет. Против всех участников скандала возбуждено уголовное дело по факту распространения детской порнографии.

Что грозит обвиняемым?

Каждый случай будет рассмотрен отдельно и наказания могут варьироваться - вплоть до самых серьёзных. С случае доказательства вины подростков их имена попадут в регистр уголовных преступлений, а некоторым грозит оказаться в списках лиц, представляющих опасность для несовершеннолетних детей, которые обновляются каждые 10 лет.

В Дании, как и в некоторых других европейских странах, возраст согласия наступает в 15 лет. Но распространение материалов сексуального характера с подростками вплоть до 18 лет считается уголовным преступлением.

Как заявил представитель отдела датской полиции по борьбе с киберпреступностью, в МВД считают, что обвиняемым было хорошо известно о тяжёлых последствиях распространения фото- и видеоматериалов для жертв подобных скандалов.