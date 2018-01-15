Катрин Денёв ответила критикам

Катрин Денёв ответила на шквал критики, обрушившейся на неё в связи с открытым письмом, опубликованным в газете Le Monde на прошлой неделе. В нём всемирно известная французская актриса и её 99 единомышленниц выступили в защиту флирта и права мужчин "приставать к женщинам", заявив, что кампания против сексуальных домогательств и насилия #MeToo ("Я тоже"), начавшаяся после скандала с Вайнштейном, превращается "в охоту на ведьм".

Одной из первых на это письмо отреагировала итальянская актриса Азия Ардженто, ранее обвинившая Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В своем Twitter она написала: "Денёв и другие женщины рассказывают миру о том, как их внутреннее женоненавистничество лоботомизировало их окончательно и бесповоротно".

В новом письме, появившемся в газете Libertion в воскресенье Денёв приносит свои извинения жертвам насилия, которых могла невольно обидеть и оскорбить. "Им, и только им одним", - подчёркивает она, отмечая, что ни слова не говорила в поддержку насильников.

"Да, мне нравится свобода и не нравится эта тенденция нашего времени, когда простой донос в соцсетях приводит к наказанию и отставке, а зачастую и к линчеванию в СМИ", - пишет актриса.

Раннее полемику вызвали и её слова в защиту режиссёра Романа Полански, обвинённого в изнасиловании несовершеннолетней в 1970-х годах.