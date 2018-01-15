Долорес О’Риордан: "Это моя жизнь"

Смолк голос Долорес О'Риордан. Вокалистка популярной ирландской поп-группы The Cranberries внезапно скончалась в Лондоне, куда приехала для участия в звукозаписи. Ей было всего 46 лет.

Это моя жизнь. Я проживу ее так, как захочу. Я просто блокирую своих демонов. Я пою. Я вымещаю свою боль в музыке.

Причины смерти пока невыяснены, ведётся следствие. Несколько лет назад у Долорес было диагностировано биполярное расстройство, а в мае 2017 года The Cranberries отменили выступления - у певицы были проблемы со спиной.

"Это моя жизнь. Я проживу ее так, как захочу. Я блокирую своих демонов. Я пою. Я вымещаю свою боль в музыке. Я снимаю свои собственные видео. Я сама их режиссирую. И никто больше не режиссирует мною. Я сама отвечаю за свою судьбу. Люди смотрят на меня и видят продукт. Они не видят душу. Они видят пустую дыру", - сказала она как-то в одном из интервью.

Долорес Мэри Айлин О'Риордан была родом из города Лимерик на юго-западе Ирландии. Лоркан Мюррей, ведущий музыкальной программы местной радиостанции RTÉ Lyric FM знал её лично:

"Это большое потрясение и горе, она была ещё так молода, - говорит Мюррей. - Помню, как она начинала здесь, в Лимерике, была такой юной, наивной и стеснительной. Не хотела встречаться с публикой. А потом стала яркой звездой, покорила Америку и благодаря ей о нашем Лимерике узнал мир".

Страшная новость мгновенно облетела весь город:

"Боже мой, здесь все её так любили. Она была гордостью Лимерика! Мы все потрясены", - говорит эта женщина.

У Долорес О’Риордан остались трое детей в возрасте от 12 до 20 лет.

Самый известный сингл The Cranberries в её исполнении - песня-протест "Зомби", написанная в 1994 году в ответ на очередной теракт Ирландской республиканской армии, в результате которого погибли два ребёнка. Эта композиция стала мировым хитом.

В последний раз Долорес вышла на связь с поклонниками в декабре прошлого года. На страничке The Сranberries в Twitter она написала: "Всем привет, это Долорес. Чувствую себя прекрасно! Впервые за несколько месяцев немного выступила, исполнила несколько песен на ежегодной вечеринке сотрудников Billboard в Нью-Йорке с местной группой. Получила огромное удовольствие! С Рождеством всех наших поклонников!"

А это её последний пост в микроблоге: