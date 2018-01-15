Аббас: «Осло больше не существует»

Договорённостей, достигнутых в 1993 году в Осло, больше не существует: с таким заявлением выступил глава палестинской автономии Махмуд Аббас на чрезвычайном заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины.

По его словам, необходим новый, многосторонний формат палестино-израильских переговоров:

— Дональд Трамп написал в своём «твиттере», что прекратит давать деньги палестинцам, потому что они отказываются от переговоров. Позор Трампу — когда это мы отказывались от переговоров?**Политические переговоры должны проходить при международном посредничестве, а не при посредничестве одних только США. Я надеюсь, это понятно. Мы не признаём США посредником между нами и Израилем.

Накануне Исполком ООП обратился к исламским странам с просьбой о финансовой помощи — на фоне заявлений Трампа о прекращении финансирования сто стороны США. Среди прочего, речь идёт о прекращении финансирования БАПОР — агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Кроме того, Махмуд Аббас обещал разорвать связи со странами, которые последуют примеру США и перенесут свои посольства в Иерусалим.