Земан и Драгош вышли во второй тур

В Чехии победу в первом туре президентских выборов одержал действующий президент страны Милош Земан. За него отдали свои голоса более 38% избирателей. При этом, вопреки данным опросов, Земана поддержали не только в сельской местности, но и в ряде средних и крупных городов Чехии.

«Избиратели, – заявил Земан, – вовсе не марионетки, которыми можно манипулировать, и которые бездумно следуют чьим-то советам, будь это в мою пользу или наоборот».

Главный соперник Земана – Иржи Драгош – получил на выборах 26%: «Разумеется, главное – что я вышел во второй и заключительный тур. Мы ждём теперь самого сложного состязания – с Милошем Земаном и его советниками. Я завершу свою речь тем же призывом, что и мои недавние дебаты: если вы желаете перемен, то приходите на выборы».

Второй тур президентских выборов намечен на 26–27 января. Президент Чехии избирается сроком на пять лет.