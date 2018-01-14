В Тунисе увеличат социальные выплаты

Власти Туниса намерены увеличить социальные выплаты нуждающимся семьям, выделив на это около 70 миллионов долларов. Такие меры принимаются для стабилизации ситуации в этой североафриканской стране, где несколько дней продолжались массовые выступления недовольных ростом цен и увеличением налогов.

«Бедным семьям будет обеспечен минимальный доход, – заявил министр по социальным делам Туниса Мохамед Трабелси. – Во-первых, для нуждающихся семей в бюджете будет выделено 100 миллионов тунисских динаров. Кроме того, выплаты нуждающимся семьям теперь увеличатся со 150 до 180 или 210 динаров, в зависимости от числа детей в каждой семье».

В ходе протестов, которые в ряде городов перерастали в столкновения с полицией, были задержаны около 800 человек. Сообщалось также об одном погибшем и десятках раненых.