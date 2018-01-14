Инцидент в аэропорту Трабзона

В Турции пассажирский самолет Boeing 737 турецкой компании Pegasus Airlines во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и свалился в яму. Инцидент произошел в аэропорту города Трабзон в ночь на воскресенье.

На борту самолета, который следовал из Анкары, находились 162 пассажира. По счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Все пассажиры были оперативно эвакуированы. Однако в связи инцидентом аэропорт Трабзона оказался полностью закрыт до утра.

Почему пилоты не смогли произвести посадку в штатном режиме, не сообщается. Начато расследование инцидента.