Израиль разрушил туннель, построенный ХАМАС

Израильские военные уничтожили в воскресенье подземный туннель, который вел с из сектора Газа в Египет и пролегал под израильской территорией в районе контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом". По словам местных жителей, туннель был разрушен бомбардировкой с воздуха.

Это уже третий тоннель, прорытый из сектора Газа, который израильская армия разрушила за последние три месяца. Первый был уничтожен 30 октября, второй – 10 декабря.

Как сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, туннель был построен исламистским движением ХАМАС и предназначался для нападений на Израиль.

По данным, которые приводит израильская армия, туннель был длиной 1,5 км и залегал на глубине 80 м. Он находился рядом со стратегически важным газопроводом, поставляющим топливо из Египта в Израиль.