Трагедия в Португалии

В Португалии по меньшей мере восемь человек погибли при пожаре во время любительского карточного турнира, десятки получили ранения. Трагедия произошла в городе Тондела в субботу вечером в здании местного центра отдыха.

«Пожар, вероятно, был вызван неисправным обогревателем, ситуация быстро стала критической, - заявил мэр города Жозе Гомеш Жезуш. – Многие люди, пытавшиеся выбраться наружу, получили серьёзные травмы. Пострадали десятки человек, среди них есть тяжелораненые».

Пострадавшие были доставлены в больницы машинами скорой помощи и двумя вертолётами. Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.