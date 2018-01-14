Комплекс С-400 разместили в Севастополе

В Севастополе на боевое дежурство заступил дивизион зенитно-ракетной системы С-400. Комплекс размещен на мысе Фиолент.

Как заявляют в Кремле, усиление системы ПВО в Крыму - "суверенное право" России на защиту своих границ. Однако по мнению ряда наблюдателей, размещение комплекса С-400 это не только защитная мера, но и предупредительный сигнал Киеву.

Размещенный в Севастополе комплекс С-400 уже второй по счету на территории Крыма. Напомним, что первый дивизион этой системы ПВО развернули в начале 2017 года в районе Феодосии.

ЗРК С-400 предназначен для поражения любых целей воздушного нападения: он может сбивать вертолеты, самолеты, крылатые и баллистические ракеты на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.