Папа Франциск: "не бойтесь мигрантов"

Папа римский Франциск после прочтения в соборе св. Петра традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень" обратился к собравшимся с проповедью, посвящённой Всемирному дню мигрантов и беженцев.

По словам понтифика, каждый странник, стучащийся в нашу дверь, это повод повстречаться с Иисусом Христом, поэтому верующие должны преодолеть свой страх в отношении иностранцев.

Папа Франциск: "Люди на местах иногда опасаются, что вновь прибывшие потревожат установленный порядок, нарушат то, что создавалось годами. У вновь прибывших свои страхи: они боятся столкновений, осуждения, дискриминации, неуспеха. Все эти страхи обоснованы, по-человечески их можно понять. Сомнения и страхи это не грех. Греховным является позволять этим страхам формировать наши реакции, ограничивать наш выбор, подрывать уважение и великодушие".

В соборе во время проповеди присутствовали представители самых разных народов, в том числе перуанцы и чилийцы, чьи страны папа посетит в ближайшее время.