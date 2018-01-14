Польские женщины отстаивают право на аборт! В субботу несколько тысяч человек собрались у здания Сейма, чтобы выразить несогласие с планами депутатов ввести новые ограничения в существующее законодательство.

Сегодня женщины в Польше имеют возможность искусственно прервать беременность в случае серьезных нарушений в развития плода. Однако правящая консервативная партия объявила о намерении исключить это положение из соответствующего закона.

"Мы имеем право сами решать, что нам делать. И уж тем более мы не должны руководствоваться законами, продиктованными религиозными соображениями", - заявила одна из участниц акции протеста.

Такая позиция встречает отклик и у мужчин, которые тоже пришли на митинг у Сейма.

Правящая партия Закон и справедливость проводит весьма консервативную семейную политику в Польше. Власти страны уже прекратили финансирование программы искусственного оплодотворения, а также запретили отпускать противозачаточные таблетки без рецепта.