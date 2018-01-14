Известных фотографов обвинили в сексуальных домогательствах

Американская газета "Нью-Йорк Таймс" собрала свидетельства о сексуальных домогательств в модельном бизнесе. Обвинения выдвинуты против двух известных фотографов – Марио Тестино и Брюса Вебера.

Британский фотограф перуанского происхождения Марио Тестино фотографировал английскую королевскую семью и работал в журнале Vogue. С обвинениями против него выступили 13 мужчин, фотомоделей и ассистентов.

Против американского фотографа Брюса Вебера показания дали 15 фотомоделей-мужчин.

В обоих случаях речь идет о принуждение к съёмкам в обнажённом виде и насильственных действиях сексуального характера. В случае отказа моделям рисковали своей карьерой. Многие из них были вынуждены покинуть профессию.

Адвокаты обоих фотографов категорически отвергли все обвинения, назвав их выдумками. Журналы мод, включая Vogue, заявили, что приостанавливают сотрудничество с этими фотографами.