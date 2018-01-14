Самолет съехал в обрыв

Испугом отделались пассажиры самолета компании Pegasus Airlines, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Трабзоне и съехал с обрыва. Никто из 162 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал, все они были оперативно эвакуированы, хотя, по словам некоторых из них, им пришлось пережить несколько крайне неприятных минут. "Когда самолет съехал с обрыва, в салоне наступила настоящая паника", - цитирует слова одной из пассажирок новостное агентство Anadolu.

Несколько человек были доставлены в больницу в состоянии шока, однако большинство от обследования отказались. Причины происшествия выясняются, в официальном коммюнике авиакомпании констатируется, что произошел инцидент при контакте с землей, и самолет выехал за пределы ВПП.

В результате инцидента аэропорт Трабзона был закрыт до утра, несколько рейсов были отменены.