Мигранты замерзают в Альпах

Мигранты, не боясь замерзнуть, пытаются перейти границу между Италией и Францией по заснеженным Альпам. Но риск для них возрастает с усиливающимися снегопадами.

«У нас есть еда и чай! Нечего бояться!», - зовут мигрантов волонтеры.

В 20 км от французского города Бриансон, рядом с итальянской границей, волонтеры пытаются помочь мигрантам. При этом делать это нужно, не привлекая внимания полиции, так как любая помочь незаконной миграции во Франции запрещена.

«Вы можете нам помочь найти перчатки?», - просит это мигрант.

На протяжении 5 часов эти четверо мужчин из Восточной Африки идут в полной темноте при температуре -8.

После проведенной в заснеженных горах ночи малийскому мигранту Мамаду Баму пришлось ампутировать обе ступни. Сейчас он находится на реабилитации в медицинском центре Бриансона.

«Мы застряли в снегу, мы не могли идти ни вперед, ни назад. Я попытался встать, но упал, мои ноги по колено были обморожены. Я их не чувствовал. Я даже не представлял, что снег может причинять такую боль», - делится своими впечатлениями малийский мигрант.

Таких как Мамаду, пытающихся перейти Альпы, за последние 4 месяца насчитывается уже 1600. Некоторым из них пытается помочь местный житель Жан Поль Борель. Его уже останавливала полиция за помощь незаконным мигрантам.

«Мигранты все больше и больше рискуют. Если все так и продолжится, то этой зимой смертей среди них нам не избежать»